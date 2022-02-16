Детройт, США, 16 февраля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Основатель китайской частной компании Wanxiang Group Лу Гуаньцю стал первым китайцем, включенным в Зал автомобильной славы США, сообщает агентство Синьхуа.

Ретро автомобиль

Лу входит в число разнообразных пионеров средств передвижения со всего мира, которые признаны кандидатами в Автомобильный зал славы 2022 года (AHF), объявил AHF в городе Детройте американского штата Мичиган.

Лу — китайский предприниматель и первопроходец, который использовал свой творческий потенциал и смекалку, чтобы превратить Wanxiang из местной мастерской по ремонту велосипедов в 1960-х годах в глобального поставщика. Wanxiang является первой китайской компанией, которая продает автомобильные запчасти американским производителям оригинального оборудования (OEM-производителям) и в настоящее время работает в 22 штатах США, говорится в пресс-релизе AHF.

Тем временем Лу возглавил движение за чистую энергетику в Китае. В конце 1990-х он запустил несколько инициатив по производству аккумуляторов и электромобилей, приобрел и возродил A123 Systems и Fisker Automotive Holdings, Inc. в Соединенных Штатах. Последнее превратилось в Karma Automotive. Он умер в октябре 2017 года.

Среди других участников Автомобильного Зала славы 2022 года — Ферруччо Ламборгини, итальянский предприниматель, создавший культовую линейку спортивных автомобилей класса люкс Lamborghini; Тайити Оно, японский инженер и бывший руководитель Toyota, который помог создать легендарную производственную систему Toyota (TPS); Лин Сент-Джеймс, пионер в продвижении участия женщин в автомобильном и гоночном мире; а также Алма и Виктор Грин, авторы и издатели «Зеленой книги», путеводителя для чернокожих, путешествующих по Америке, публиковавшегося в 1936—1966 годах.

Церемония вступления и награждения в Автомобильный зал славы 2022 года состоится 21 июля 2022 года. Автомобильный зал славы США — это некоммерческая организация, которая чтит и отмечает лидеров и новаторов автомобильной индустрии с помощью наград и программ, которые бросают вызов как молодым, так и пожилым людям на более высокий уровень личных достижений.

Основанный в 1939 году Автомобильный зал славы удостоил 755 лауреатов со всего мира, которые оказали влияние на автомобильную промышленность и мобильную промышленность, в том числе основателя Ford Motor Company Генри Форда, немецкого изобретателя и инженера Карла Бенца, основателя Honda Motor Co. Соитиро Хонду, основателя Toyota Motor Corporation Киичиро Тоеода, основателя гоночной команды Scuderia Ferrari Grand Prix, а затем автомобильной марки Ferrari Энцо Феррари и основателя Porsche AG Фердинанда Порше.