Тбилиси, 16 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 февраля выразила в «Фейсбуке» своё несогласие с отзывом депутатских полномочий у трёх оппозиционных депутатов.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Саломе Зурабишвили

«В связи с текущими внутренними и внешними вызовами я не согласна с прекращением полномочий депутатов!», — написала Зурабишвили на своей персональной странице в социальной сети. Данное заявление президента вызвала большое количество комментариев грузинских пользователей «Фейсбука».

Вчера, 15 февраля, грузинский парламент подавляющим большинством голосов лишил депутатских мандатов трёх известных представителей оппозиции: Елену Хоштарию, Шалву Нателашвили и Бадри Джапаридзе.

Кроме того, парламент удовлетворил просьбу о сложении депутатских полномочий бывшего его спикера Каху Кучаву.