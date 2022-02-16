Химки, Московская область, 16 февраля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Химкинская теплосеть», обанкроченное восемь лет назад, продало своё движимое и недвижимое имущество единым лотом. Новым владельцем активов стало ПАО «Мосэнерго». Сумма сделки составила 2 911 103 545 рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Pixabay.com Котельная

Одновременно с правами собственности на недвижимость покупатель получил права на использование земельных участков, занятых этим имуществом.

В списке — 1836 единиц имущества, в том числе здания котельных, теплообменники, станки, оборудование.

На последнем собрании кредиторов начальную цену имущества установили равной 3 951 744 364 рублям за единый лот. Между тем позднее в суде комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки заявил, что теплосетевой комплекс «необоснованно реализуется одним лотом» и должен быть разделен на 13 участков (лотов). Доводы кредитора суд не убедили.

Напомним, «Химкинская теплосеть» была обанкрочена в январе 2014 года. На сегодня в отношении предприятия продолжается конкурсное производство.