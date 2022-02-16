Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Ученые сделали итоговые выводы по красным приливам, которые были зафиксированы у берегов Камчатки осенью 2020 года. В реализации комплексной программы «Экологическая безопасность Камчатки» принимали участие ведущие профильные институты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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По заключению научных сотрудников, экологическая катастрофа на дне Тихого океана у берегов Камчатки была вызвана одновременной массовой вегетацией нескольких видов динофлагеллят, численность которых достигала 700 тыс. клеток в литре воды.

«При этом после стадии интенсивного роста микроводорослей дефицит питательных веществ стимулировал выработку метаболитов, оказывающих вредное воздействие на живые организмы. Активное воздействие биогенных факторов на морскую среду, скорее всего, было спровоцировано локальными и глобальными изменениями климатических условий — прежде всего температуры воды и ее насыщенности кислородом», — сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

Аналогичная экологическая катастрофа произошла в 2021 году в районе города Кусиро на востоке Хоккайдо, где погибли 90% морских ежей.

На Камчатке ученые фиксируют постепенное восстановление донных сообществ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в 2020 году был зафиксирован недолов горбуши во время путины. Учёные не исключали, что на объёме сказались климатические изменения, которые привели к красным приливам.