Лондон, , 03:16 — REGNUM Сын королевы Великобритании Елизаветы II 61-летний принц Эндрю заплатит американке Вирджинии Джуфре, обвинившей его в изнасиловании, более £12 млн ($16,2 млн) в рамках досудебного соглашения. Об этом со ссылкой на источники 16 февраля сообщает газета The Daily Telegraph.

Принц Эндрю World Economic Forum

Об урегулировании претензии потерпевшей в досудебном порядке свидетельствует опубликованное 15 февраля в базе документов федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка письмо от адвоката принца Дэвида Бойса. В документе отмечается, что в фонд Джуфре будет сделан взнос, сумма которого не называется.

По данным газеты, речь идёт о компенсации в размере £12 млн, существенную часть которой оплатит 95-летняя королева. В связи с тем, что герцог Йоркский живёт на «скромную военную пенсию» вице-адмирала и стипендию от матери в размере £250 тыс. в год ($340 тыс.), королева ранее уже помогла сыну оплатить расходы на адвокатов, которые предположительно достигли нескольких миллионов фунтов.

По утверждению Джуффре, она была одной из несовершеннолетних жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна (покончил жизнь самоубийством в тюрьме), который познакомил её с принцем Эндрю, принуждавшим вступать с ним в связь против её воли.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю заявили о готовности их подзащитного к рассмотрению поданного против него в США иска об изнасиловании судом присяжных.

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