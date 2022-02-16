Южно-Сахалинск, , 03:14 — REGNUM В Холмске 16 февраля произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Ливадных. Прибывшее на вызов первое пожарное подразделение обнаружило, что горел предбанник в подъезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в сахалинском Управлении МЧС.

Пожар Pexels

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Всего огнём было охвачено 16 кв. метров. Было принято решение эвакуировать жильцов — 21 человека. Никто не погиб. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Косово 15 февраля за ночь полностью сгорел супермаркет Viva Fresh Store в городе Феризай. Об этом написало албанское новостное агентство Telegrafi.