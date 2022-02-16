Красноярск, 16 февраля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. На тендер, в рамках которого планировали выбрать подрядчика для строительства крупного социального объекта в Красноярске, была подана лишь одна заявка. Строить общеобразовательную школу в третьем микрорайоне жилого района «Солнечный» будут по максимально возможной цене, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Комиссия решила «заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе №10» по цене контракта — 1 536 599 205,01 рубля. Она соответствует начальной цене тендера.

Наименование участника в протоколе отсутствует.

Напомним, заказчиком по данному контракту выступает управление капитального строительства Красноярска, а средства выделяются из бюджета города. Работы по возведению школы должны завершить не позднее 30 июня 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение общеобразовательной школы также запланировано в Пензе, где начальная цена соответствующего тендера превышала 967 млн рублей. Также в Ямало-Ненецком автономном округе за 1,4 млрд рублей планируется построить школу искусств.