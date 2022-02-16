Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 15 февраля иранский депутат заявил, что укрепление связей Ирана с Востоком приводит Соединенные Штаты в отчаяние и побуждает другие страны расширять отношения с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Шахрияр Гейдари, член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике, заявил в интервью IRNA, что Исламская Республика может противостоять санкциям США, расширяя связи с восточными странами, с которыми у нее много культурных и исторических общих черт.

«Результаты взаимодействия Ирана с Востоком проявляются в 25-летнем соглашении с Китаем и в предстоящем стратегическом соглашении с Россией», — отметил законодатель.

Он также дал положительную оценку внешней политике администрации президента Ибрагима Раиси во взаимодействии с Востоком, подчеркнув, что США считают, что они могут достичь своих целей, оказав давление на Иран.

«Несмотря на это, две великие державы, а именно Китай и Россия, имеют давние отношения с Ираном», — сообщил Гейдари.

Он сослался на увеличение продаж иранской нефти в последние месяцы, что, по его словам, свидетельствует о положительных эффектах взаимодействия с Востоком и даст значительную выгоду в будущем.