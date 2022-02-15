Варшава, 16 февраля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Особый режим, касающийся безопасности в области телекоммуникаций и информационных технологий, вводится с 16 февраля в Польше из-за угрозы хакерских атак. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Ему присвоили степень опасности Alfa-CRP — самый начальный уровень из четырех возможных. Действие указанного режима продлится до 28 февраля. Ранее подобный режим вводился в стране в период с 18 по 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что до 2024 года в республике должно завершиться формирование войск защиты киберпространства.