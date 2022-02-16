Тегеран, 16 февраля 2022, 08:11 — REGNUM 15 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что в Вене можно было бы заключить выгодную сделку, если бы западные стороны приняли реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

Амирабдоллахиан написал в твиттере, что у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого они обсудили двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений.

Иранский высокопоставленный дипломат также сообщил, что поднял вопрос о долге Великобритании перед Ираном, а также гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.

«В телефонном разговоре мы с FS @trussliz рассмотрели двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений. На правильном пути к погашению долга Великобритании», — отметил он.

Кроме того, глава МИД Ирана подтвердил наличие тяжёлой гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.