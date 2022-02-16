Тегеран, , 08:11 — REGNUM 15 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что в Вене можно было бы заключить выгодную сделку, если бы западные стороны приняли реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Амирабдоллахиан написал в твиттере, что у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого они обсудили двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений.

Иранский высокопоставленный дипломат также сообщил, что поднял вопрос о долге Великобритании перед Ираном, а также гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.

«В телефонном разговоре мы с FS @trussliz рассмотрели двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений. На правильном пути к погашению долга Великобритании», — отметил он.

Кроме того, глава МИД Ирана подтвердил наличие тяжёлой гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.