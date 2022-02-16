Иран: выгодная сделка возможна, если стороны примут реалистичный подход
Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 15 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что в Вене можно было бы заключить выгодную сделку, если бы западные стороны приняли реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амирабдоллахиан написал в твиттере, что у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в ходе которого они обсудили двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений.
Иранский высокопоставленный дипломат также сообщил, что поднял вопрос о долге Великобритании перед Ираном, а также гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.
«В телефонном разговоре мы с FS @trussliz рассмотрели двусторонние связи и согласились с важностью поддержания хороших отношений. На правильном пути к погашению долга Великобритании», — отметил он.
Кроме того, глава МИД Ирана подтвердил наличие тяжёлой гуманитарной ситуации в Йемене и Афганистане.