Тбилиси, 16 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Грузинский парламент утвердил кандидатуры руководителей специальной следственной службы и службы защиты персональных данных, сообщает 15 февраля грузинский телеканал «Формула».

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Следственную службу возглавит Карло Кацитадзе, а службу защиты персональных данных — Лела Джанашвили.

До сих пор Кацитадзе был начальником департамента процессуального руководства расследованием службы государственного инспектора Генеральной прокуратуры Грузии. Эти две новые службы были созданы после того, как служба государственного инспектора было расформирована. Лонда Толорая была избрана Государственным инспектором парламентом Грузии сроком на шесть лет в 2019 году. В её компетенцию входило расследование преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, защита персональных данных и контроль за законностью негласных следственных действий.

В декабре прошлого года правящая партия «Грузинская мечта» зарегистрировала законопроект, предусматривающий создание двух новых ведомств — специальной следственной службы и службы защиты персональных данных вместо службы государственого инспектора. Правящая партия заявляет, что разделение единой службы на две части связано с улучшением их деятельности. Законопроект был принят в ускоренном порядке. Государственный инспектор и её заместители были уволены досрочно, хотя их полномочия ещё не истекли. Толорая и омбудсмен Нино Ломджария обжаловали это решение в Конституционном суде. Государственный инспектор считает, что правящая команда наказала её за «независимость». Оппозиция же утверждает, что крах службы госинспектора связан с делом Михаила Саакашвили.

7 декабря служба государственного инспектора возложило административную ответственность на министерство юстиции и специальную пенитенциарную службу за распространение видеороликов с Саакашвили и оштрафовало их на 2 500 лари ($ 833). Прокуратура расценила обнародованные пенитенциарной службой видеозаписи, на которых видно, что Саакашвили принимает пищевые добавки, как посягательство на достоинство бывшего президента. Однако суд отменил штраф госинспектора за разглашение персональных данных Саакашвили.