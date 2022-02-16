Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 15 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Шамхани в своем заявлении назвал халатность США «самой важной угрозой любому соглашению». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Али Шамхани

«Реальная отмена санкций означает, что #Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды», — написал Шамхани в своем твиттере.

Он также отметил: «Доказанная американская халатность — самая важная угроза любому соглашению. Нам всем необходимо помнить об этом».

«Проверка и предоставление гарантии являются неотъемлемой частью достижения хорошей сделки на переговорах в Вене», — подчеркнул секретарь Высшего совета национальной безопасности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что некоторые поспешные меры, постоянные манипуляции с текстом и отсутствие серьезной воли со стороны западных стран к достижению хорошего и надежного соглашения в Вене привели к ненужному затягиванию переговоров.