Тегеран, , 08:34 — REGNUM 15 февраля посол Ирана и заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Захра Эршади назвала односторонние санкции против иранцев преступлением против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Как заявил наш президент в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, введение односторонних санкций против иранского народа, особенно санкций в отношении лекарств и гуманитарных товаров, является преступным деянием наравне с преступлениями, совершенными против человечности. Те, кто вводит санкции в отношении стран, не должны оставаться безнаказанными за такие чудовищные преступления», — заявила Эршади, выступая в Комиссии социального развития Организации Объединенных Наций.

Она отметила: «Исламская Республика Иран подчеркивает важность национальной политики и стратегий в области развития в качестве подходящей платформы для решения национальных приоритетов и требований государств-членов».

«В этой связи Иран реализует свой 6-й пятилетний план национального развития путем укрепления экономики наряду с развитием передовых технологий в самых разных областях», — подчеркнула Эршади.

По ее словам, в Иране создана прочная правовая и законодательная база, которая обеспечивает платформу для планирования, реализации шагов и последующей деятельности в соответствии с национальными стратегиями и политикой в области развития, особенно в отношении искоренения нищеты.

«До сих пор были достигнуты значительные достижения, несмотря на внешние вызовы, начиная от незаконных односторонних принудительных мер (UCMS), включая санкции и пандемию COVID-19», — заявила она.

«В нынешних обстоятельствах правительство Ирана предоставило специальные финансовые пакеты, а также планы социальной и экономической реабилитации для бедных и людей, находящихся в уязвимом положении, наряду с мерами экономической поддержки, особенно для малого бизнеса», — отметила иранский дипломат.