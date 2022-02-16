Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 15 февраля посол Ирана и заместитель постоянного представителя при Организации Объединенных Наций Захра Эршади назвала односторонние санкции против иранцев преступлением против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Как заявил наш президент в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, введение односторонних санкций против иранского народа, особенно санкций в отношении лекарств и гуманитарных товаров, является преступным деянием наравне с преступлениями, совершенными против человечности. Те, кто вводит санкции в отношении стран, не должны оставаться безнаказанными за такие чудовищные преступления», — заявила Эршади, выступая в Комиссии социального развития Организации Объединенных Наций.

Она отметила: «Исламская Республика Иран подчеркивает важность национальной политики и стратегий в области развития в качестве подходящей платформы для решения национальных приоритетов и требований государств-членов».

«В этой связи Иран реализует свой 6-й пятилетний план национального развития путем укрепления экономики наряду с развитием передовых технологий в самых разных областях», — подчеркнула Эршади.

По ее словам, в Иране создана прочная правовая и законодательная база, которая обеспечивает платформу для планирования, реализации шагов и последующей деятельности в соответствии с национальными стратегиями и политикой в области развития, особенно в отношении искоренения нищеты.

«До сих пор были достигнуты значительные достижения, несмотря на внешние вызовы, начиная от незаконных односторонних принудительных мер (UCMS), включая санкции и пандемию COVID-19», — заявила она.

«В нынешних обстоятельствах правительство Ирана предоставило специальные финансовые пакеты, а также планы социальной и экономической реабилитации для бедных и людей, находящихся в уязвимом положении, наряду с мерами экономической поддержки, особенно для малого бизнеса», — отметила иранский дипломат.