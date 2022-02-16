Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 15 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан и его британская коллега Лиз Трасс в телефонном разговоре обсудили последние события, касающиеся переговоров в Вене, а также проблемы в Афганистане и Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Трасс подробно остановилась на взглядах Лондона относительно двусторонних отношений с Ираном, отметив, что растущие связи между двумя странами будут отвечать интересам обеих сторон.

Она также выразила надежду, что Великобритания в скором времени наконец погасит свою задолженность перед Ираном.

Говоря о сотрудничестве между Великобританией и Организацией Объединенных Наций в оказании помощи афганскому народу, она высоко оценила эффективную роль Ирана и взаимодействии в этом отношении.

Тем временем Амирабдоллахиан указал на участие вице-президента Ирана в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года и совместном вебинаре между иранскими и британскими парламентскими группами дружбы.

Сославшись на текущую ситуацию вокруг переговоров в Вене, он высоко оценил серьезность и отзывчивость участников, подчеркнув важность достижения коллективного соглашения между всеми сторонами по единому тексту и удовлетворения требований Ирана.

В другом месте своего выступления Амирабдоллахиан указал на критические условия в Афганистане и Йемене. Продвигая принципиальную позицию Ирана по отношению к Афганистану, он подтвердил необходимость создания инклюзивного правительства в соседней стране.

Он также настоятельно призвал международное сообщество оказать срочную помощь афганскому народу.