Токио, 16 февраля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Пассажиры крупнейшей авиакомпании Японии Japan Airlines не смогли самостоятельно зарегистрироваться на рейсы из-за сбоя в программном обеспечении авиаперевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Japan Airlines.

Moyan Brenn Токио

По ее данным, с проблемами столкнулись пассажиры в аэропортах «Ханэда» в Токио, а также в главной воздушной гавани города Осака. Также пользователи не могут забронировать билеты на авиарейсы на официальном сайте Japan Airlines. Частично подобные проблемы наблюдаются и в других аэропортах Японии.

Сейчас представители авиаперевозчика заявили, что пассажирам необходимо регистрироваться самостоятельно на стойках в аэропорту. При этом в компании не исключили, что это приведет к задержкам вылетов не менее чем на полчаса.