Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 15 февраля глава иранской делегации, принимающий участие в переговорах по СВПД в Вене, Али БагериКани встретился с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Посол Ирана в Австрии Аббас Багерпур, который также присутствовал на встрече, написал в своем твиттере:

«Только что состоялась плодотворная встреча между @Bagheri_Kani и @a_schallenberg;

— Были отмечены общие интересы обеих сторон в углублении существующих двусторонних отношений.

— Были рассмотрены последние события, касающиеся продолжающихся переговоров в Вене.

Мы ценим важную роль Австрии в организации переговоров».

Переговорные группы Ирана и России также провели двустороннюю встречу в Вене. Встреча состоялась 13 февраля в полдень (UTC+3:30), на которой присутствовали главный переговорщик Ирана Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари, а также представитель России Михаил Ульянов.

Как сообщает агентство Mehr News, текущий восьмой раунд переговоров начался 7 декабря 2021 года.