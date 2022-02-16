Тегеран, , 08:39 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси в ближайшие дни отправится в Катар для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 февраля.

ФСЭГ Gecf.org

В ближайшие дни в Катаре состоится саммит ведущих экспортеров природного газа, включая Иран.

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани на встрече 27 января 2022 года направил официальное приглашение эмира президенту Ирана Ибрагиму Раиси принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Ранее президент Ирана заявил, что расширение отношений между соседними странами может укрепить безопасность в кризисном регионе. Раиси отметил, что странам-производителям также необходимо активизировать сотрудничество и сближение в энергетической политике.

Отметив, что приоритетом нового правительства Ирана является расширение отношений с соседними и региональными странами, президент сообщил: «Иран считает, что дальнейшее региональное сотрудничество послужит миру, безопасности и прогрессу во всем регионе».