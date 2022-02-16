Чита, , 02:49 — REGNUM Арбитражный суд Забайкальского края вернул банкротный иск, поданный к одной из старейших муниципальных аптек Читы — «Аптека № 132». Производство по делу было прекращено, так как глава ликвидационной комиссии аптеки не устранила в срок недочёты. Это не лишает её возможности обратиться с иском повторно, передаёт ИА REGNUM.

Аптека

«Возвратить заявление председателя ликвидационной комиссии Андрусовой Ларисы Геннадьевны о признании несостоятельным (банкротом) муниципального предприятия «Аптека №132 «Городского округа «Город Чита» и приложенные к нему документы», — отмечается в определении судьи Архипенко.

Напомним, с декабря 2016 года аптека, которая была создана в марте 1992 года, числится в стадии ликвидации. Предприятие было учреждено комитетом по управлению имуществом администрации Читы.

Банкротное дело слушалось с января 2022 года. Ранее попытку обанкротить юрлицо делал налоговый орган, но иск также вернули заявителю.