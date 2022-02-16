Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. По завершении однодневного визита министра внутренних дел Ирана в Пакистан обе страны договорились о создании совместной рабочей группы и подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 февраля.

Alibagheri1997 Ахмад Вахиди

МВД Ирана после визита министра внутренних дел Ахмада Вахиди в Пакистан заявило, что представители двух стран обсудили важные вопросы, в том числе ситуацию с безопасностью в регионе и возможность деэскалации гуманитарного кризиса в Афганистане.

В заявлении также отмечается, что обе стороны обменялись мнениями об эффективных стратегиях предотвращения торговли людьми и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнув при этом необходимость ускорения проекта по ограждению общей границы.

Ахмад Вахиди и шейх Рашид Ахмад обсудили обмен заключенными, а также содействие передвижению пакистанских паломников в религиозные города Ирана.

Министр внутренних дел Ирана также осудил недавние террористические акты в Пакистане и выразил сожаление в связи с эскалацией террористических инцидентов, подчеркнув необходимость укрепления тесного сотрудничества для искоренения явления терроризма.

Вахиди заявил, что элементы и группы, причастные к чудовищным террористическим актам, являются врагами человечества.