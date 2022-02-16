Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. 15 февраля иранский президент Ибрагим Раиси сослался на продолжающиеся переговоры между Ираном и группой 4+1. Он заявил, что санкции в отношении Тегерана должны быть сняты на практике с соблюдением всех прав иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Президент сделал это заявление на встрече в Тегеране с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени.

Президент приветствовал независимость Ирландии от США и некоторых европейских стран. Он также отметил, что Иран полон решимости укреплять отношения с дружественными и независимыми странами.

«Торговые отношения между двумя странами могут подняться намного выше нынешнего уровня», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Ирландии, со своей стороны, заявил, что его страна придает особое значение расширению отношений с Исламской Республикой Иран.

Отметив, что Иран и Ирландия находятся на стратегическом этапе двусторонних отношений, Ковени сообщил, что Ирландия полна решимости вновь открыть свое посольство в Тегеране.

Он подчеркнул, что понимает разочарование иранского народа в связи с невыполнением США своих обещаний по иранской ядерной сделке 2015 года. «Ирландия считает, что Ирану необходимо предоставить некоторые гарантии в ходе продолжающихся переговоров для достижения соглашения», — отметил Ковени.