Красноярск, 16 февраля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зимняя сказка

В 06:30 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 16 на 17 февраля ожидается до −21… −19 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В четверг, 17 февраля, в Красноярске до −15… −12 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −18… −16 °C.

В пятницу, 18 февраля, в Красноярске ожидается до −9… −7 °C днём и до −10… −8 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 февраля на севере центральных районов Красноярского края сохранится морозная погода, температура воздуха ночью до −33… −30 °C.

16−18 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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