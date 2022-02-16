Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 15 февраля премьер-министр Пакистана подчеркнул необходимость скорейшего завершения и введения в действие приграничных рынков для повышения уровня жизни народов, живущих по обе стороны ирано-пакистанской границы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В заявлении отмечается, что министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сегодня позвонил пакистанскому премьер-министру Имрану Хану.

Премьер-министр выразил удовлетворение позитивной динамикой в братских отношениях между двумя странами и указал на огромный потенциал для расширения сотрудничества в различных областях. Имран Хан особо подчеркнул важность тесного двустороннего сотрудничества для расширения торговли и региональных связей.

В заявлении также говорится, что пакистано-иранская граница является границей мира и дружбы, в связи с чем премьер-министр подчеркнул важность совместного сотрудничества для решения вопросов безопасности.

Он также поблагодарил правительство Ирана и Верховного лидера за неизменную поддержку справедливого урегулирования спора в Джамму и Кашмире.

Премьер-министр также выразил удовлетворение совпадением взглядов относительно мирного и стабильного Афганистана и подчеркнул важность тесной координации между двумя странами в этом направлении.