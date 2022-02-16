Оттава, , 02:42 — REGNUM Решение уйти в отставку на фоне протестов дальнобойщиков в Канаде принял глава полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли, 15 февраля передал телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Оттава (сс) Tony Webster

Он руководил полицейским управлением города с августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Канаде началась 29 января. 11 февраля власти канадской провинции Онтарио ввели режим чрезвычайной ситуации из-за действий протестующих.

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