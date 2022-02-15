Оттава, 16 февраля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку на фоне протестов дальнобойщиков в Канаде принял глава полиции канадской столицы Оттавы Питер Слоли, 15 февраля передал телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

(сс) Tony Webster Оттава

Он руководил полицейским управлением города с августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Канаде началась 29 января. 11 февраля власти канадской провинции Онтарио ввели режим чрезвычайной ситуации из-за действий протестующих.