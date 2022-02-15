Оттава, 16 февраля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo у побережья Канады, 15 февраля сообщила газета ABC.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

Лодка затонула в 450 км к востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились двадцать четыре моряка. При этом не менее трех человек удалось спасти.

Еще одиннадцать моряков числятся пропавшими без вести. Их поиски ведут спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в результате кораблекрушения в Малайзии погибли пять граждан Индонезии. Всего на судне находились 27 человек.

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