Тирана, , 04:01 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 16 февраля принял участие в церемонии, посвященной началу мандата Албании в качестве страны — временного члена Совета безопасности ООН.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал вхождение Албании в Совет безопасности ООН событием исторической важности для страны и «еще одним краеугольным камнем на нашем пути к трансформации ради реализации устремлений нашего народа».

Целью мандата Албании в СБ ООН политик назвал продвижение правовой повестки.

Эди Рама За последние 76 лет мир изменился и прошел трансформацию. Многие страны и общества коренным образом изменились, но мы можем без тени сомнения сказать, что трансформация Албании была одной из самых впечатляющих и влиятельных, до такой степени, что, по мнению наших друзей, за последние три десятилетия мы изменились сильнее, чем за последние три столетия. Мы гордимся такими результатами и хотим изменяться дальше. Сегодня мы замечаем, что те ценности, воспринять которые мы когда-то мечтали, поставлены под сомнение, но мы пережили темные времена и не поддерживаем эти сомнения, поскольку знаем, какова альтернатива этим ценностям. Мы поставим международное право и права человека на повестку нашего мандата в Совете безопасности и рассматриваем их как приоритет сильнейшей организации в мире.

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