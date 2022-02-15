Москва, 16 февраля, 2022, 01:30 — ИА Регнум. В ночь на 16 февраля в работе сервисов российской компании «Мегафон» произошёл масштабный сбой. Это следует из данных портала Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

Mobilnyi-gid.ru Мегафон

Проблемы в работе сервисов компании начали фиксироваться с 23:30 мск 15 февраля, а пик обращений пользователей пришёлся примерно на 00:00 мск. К 01:00 произошло значительное снижение обращений, но полного восстановления работоспособности сервисов «Мегафона» ещё не произошло.

Больше всего жалоб связано с проблемами в работе мобильного интернета — 89%. Полное отсутствие сигнала мобильной связи зафиксировали 7% абонентов.

Города, откуда поступило наибольшее число обращений — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Хабаровск, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль и Краснодар.

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