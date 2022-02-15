Псаки заявила, что США не будут давить на Киев по вопросу вступления в НАТО
Вашингтон, 16 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Власти США не собираются оказывать давление на украинские власти, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 февраля на брифинге.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
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По ее словам, речь идет не только об Украине, но и о любой «другой стране».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от планов вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с РФ.