Вашингтон, 16 февраля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Власти США не собираются оказывать давление на украинские власти, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 февраля на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По ее словам, речь идет не только об Украине, но и о любой «другой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от планов вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с РФ.