Приштина, Сербия, 16 февраля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Косово Крешник Ахмети 15 сообщил о том, что Косово по прошествии года с заключения Вашингтонских соглашений более не связана мораторием на лоббирование новых признаний и в МИД республики уже составили стратегию по получению новых международных признаний.

Цитата из к/ф «Верные друзья» реж Михаил Константинович Калатозов. СССР. 1954 Признание

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат заявил, что в ближайшее время Косово установит дипломатические отношения еще с несколькими государствами.

Заявление было сделано Ахмети в рамках круглого стола, организованного неправительственной организацией PIPS, на котором он подвел итоги года работы МИД Косово. По словам дипломата, идет работа по подготовке структурной перестройки МИД. Приоритетным направлением остается также вступление в международные организации.