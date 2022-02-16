Киев, , 01:16 — REGNUM Кибератаке подвергся украинский сервис госуслуг «Дия», следом за банками и сайтом минобороны и вооружённых сил страны. Об этом сообщил 15 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своём телеграм-канале.

Кибератака Teknoblog.com

По словам Фёдорова, DDoS-атака могла быть осуществлена из России или из Китая.

«Где-то 600 тыс. пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро «обрезали» это направление», — уточнил министр цифровой трансформации.

Затем, как утверждает Фёдоров, атака вернулась из Чехии и из Узбекистана, но снова была успешно отбита. Для пользователей кибератака прошла незамеченной.

Днём 15 февраля центр информбезопасности заявил о кибератаках на сайты минобороны, вооруженных сил, государственных банков Приватбанка и Ощадбанка. Сайты ВСУ и оборонного ведомства не функционируют до сих пор, банки уже устранили последствия DDoS-атак и заверили клиентов, что опасности для их личных данных и вкладов нет.

По факту кибератак на ряд важнейших сайтов страны, национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и за умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние пять лет южнокорейских банки подверглись 1,09 млн кибератак.

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