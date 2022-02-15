Тбилиси, 16 февраля, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Грузинский парламент вновь избрал Георгия Каландаришвили председателем Центральной избирательной комиссии Грузии, сообщает 15 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Cesko.ge Георгий Каландаришвили

За Каландаришвили проголосовали 84 депутата при двух голосах против.

Ранее Каландаришвили не набрал большинства в две трети голосов во время первого голосования, поэтому за его кандидатуру голосовали во второй раз на сегодняшнем заседании.

Председатель ЦИК будет занимать свой пост в течение шести месяцев, так как он был избран в результате второго голосования, что предусматривает его назначение именно на шесть месяцев, а не на пять лет.