Скопье, 16 февраля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Уголовный суд города Велес в Северной Македонии 15 февраля оправдал Пале Лоску, убившую своего мужа ударом ножа в сердце.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, женщину освободили от обвинения в убийстве бывшего партнера Александра Ритовски. В суде заявили, что убийство было совершено неумышленно, в рамках самообороны.

Лоска проживала в одном помещении с бывшим мужем. 29 сентября тот начал оскорблять ее в ходе бытовой ссоры. Женщина ушла в спальню, чтобы уснуть, однако Ритовски вытащил ее на кухню, схватив за пижаму. Женщина, опасаясь бывшего супруга, ударила его ножом в сердце. Юридической защитой Ловской занималось отделение Хельсинкского комитета в Скопье.