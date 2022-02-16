Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Мнениями по поводу недавних контактов с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским поделились в ходе телефонного разговора главы США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Они также обсудили меры по «дипломатическому взаимодействию и сдерживанию» из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, участники беседы подтвердили готовность к дальнейшему диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США объявила, что 15 февраля в 23:30 мск Джо Байден обратиться к американцам на тему Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом анонсировал выступление Байдена об Украине