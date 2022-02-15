Вашингтон, 16 февраля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Мнениями по поводу недавних контактов с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским поделились в ходе телефонного разговора главы США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Они также обсудили меры по «дипломатическому взаимодействию и сдерживанию» из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, участники беседы подтвердили готовность к дальнейшему диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация США объявила, что 15 февраля в 23:30 мск Джо Байден обратится к американцам на тему Украины.