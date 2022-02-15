Яунде, 16 февраля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Не менее двух мирных жителей погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах.

(сс) Johnkekam Камерун в период пандемии

Сообщается, что террористы совершили нападение в населенном пункте Габуа в районе Коза. По предварительным данным, боевики ворвались в жилище уважаемого местного жителя и убили его, а также его сына. При этом личности погибших пока не разглашаются. Также террористы ограбили несколько домов в еще одном населенном пункте, однако погибших в результате нападения там не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2021 года военнослужащие армии Камеруна ликвидировали четверых террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крайнесеверном регионе страны. Отмечалось, что террористы занимались мародерством в заброшенных домах на границе с Нигерией.