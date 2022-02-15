Квебек, Канада, 16 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Обязательное предъявление паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции будет отменено в канадской провинции Квебек к 14 марта. Об этом 15 февраля передал телеканал CTV со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Кристиана Дюбэ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Уже с 16 февраля подобные документы можно будет не предъявлять в регионе при посещении крупных торговых центров, супермаркетов, а также магазинов по продаже алкогольной продукции.

Квебек стал пятой провинцией Канады, объявившей о таком шаге. Ранее соответствующее решение приняли власти Альберты, Саскачевана, Манитобы и Онтарио.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января премьер-министр Квебека Франсуа Лего предложил рассмотреть возможность введения в Канаде специального налога для людей, не желающих вакцинироваться от COVID-19.