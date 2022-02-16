Москва, 16 февраля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Слова популярного киргизского комика Борончу Кудайбергенова, который является также советником постпреда президента Киргизии в Чуйской области о страхе жителей Москвы перед киргизами едва ли стоит воспринимать в качестве предмета для гордости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил московский общественный деятель Дмитрий Сараев.

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Общественник выразил надежду, что случаи агрессии мигрантов по отношению к гражданам России «никак не резонируют» с подобными заявлениями Кудайбергенова, а связаны с обычным криминалом и хулиганством.

«Сам по себе «экспорт» мигрантов, и то, что их кто-то может бояться, это совершенно не повод для гордости. Любой адекватный человек должен понимать, что агрессивное поведение мигрантов, может привести к ограничениям на их въезд, и в конечном итоге, породить огромное количество проблем для республики, которая в значительной мере живёт за счёт денежных переводов из России», — сказал Сараев.