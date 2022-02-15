Москва, 16 февраля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Рабочий визит совершит вице-премьер РФ Юрий Борисов в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу и обсудит с властями этих стран вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом 15 февраля сообщили в аппарате вице-премьера России.

Government.ru Юрий Борисов

Визит запланирован в период с 16 по 18 февраля, первой страной, куда приедет вице-премьер, будет Венесуэла, затем Борисов отправится в Никарагуа, а завершится поездка на Кубе. В состав российской делегации вошли представители министерств и ведомств, осуществляющих руководство направлениями торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Каракасом, Манагуа и Гаваной. В частности, членами делегации стали представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза и других.

В ходе визита с руководством трёх стран Южной и Центральной Америки будут обсуждаться пути и способы оптимизации взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании беспокоит усиление российского присутствия в Латинской Америке.