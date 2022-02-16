Нью-Йорк, США, , 00:31 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 февраля ростом на фоне снижения геополитических рисков. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост Apu-svao.ru

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 422,67 пункта (1,22%), до уровня 34 988,84 пункта. S&P 500 подорожал на 69,40 пункта (1,58%), до уровня 4471,07 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 348,84 пункта (2,53%), до уровня 14 139,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,52 (3,69%), до уровня $91,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 февраля снижением на фоне продолжения обострения ситуации вокруг Украины.

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