Тегусигальпа, , 00:21 — REGNUM Правоохранительные органы Гондураса задержали бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса в его доме в гондурасской столице Тегусигальпе, 15 февраля сообщила газета Tribuna.

Хуан Орландо Эрнандес (сс) Ben Raderstorf. Inter-American Dialogue

Для этого была проведена специальная операция, которая проходила при повышенных мерах безопасности. Жилище политика окружили военные и полицейские после того, как в министерство иностранных дел Гондураса поступил запрос от американских властей об его экстрадиции в США.

Вашингтон обвиняет Эрнандеса в причастности контрабанде наркотиков. Бывший президент заявил о готовности отстаивать свою невиновность. У властей Гондураса есть три месяца для принятия решения об его выдаче Соединенным Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен запретил Хуану Орландо Эрнандесу въезд на территорию США из-за «причастности к коррупции и иной незаконной деятельности».

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