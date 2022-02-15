Вильярреаль, Испания, 16 февраля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. 24-летний аргентинский универсальный опорный полузащитник «Вильярреала» Хуан Фойт, способный также выступать на позициях правого и центрального защитника, входит в список трансферных интересов мадридского «Реала». Об этом 15 февраля сообщило итальянское издание Calciomercato.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В текущем сезоне Хуан Фойт принял участие в семнадцати матчах за «желтую субмарину» в рамках чемпионата Испании, проведя на поле суммарно 1445 минут, и получил три желтые и одну красную карточки.

Фойт выступает за «Вильярреал» с 4 октября 2020 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды. Летом 2021 года «желтая субмарина» выкупила футболиста за 15 миллионов евро.

Текущее соглашение Фойта с «Вильярреалом» рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 20 миллионов евро.