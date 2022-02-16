Валенсия, Испания, , 00:11 — REGNUM 15 февраля пресс-служба «Валенсии» сообщила, что 32-летний голкипер основного состава и сборной Нидерландов Яспер Силлессен перенес операцию по удалению тромба в правой ноге. О сроках восстановления не сообщается.

Яспер Силлессен (сс) Kathi Rudminat

В текущем сезоне испанской Примеры Силлессен принял участие в пятнадцати матчах за «летучих мышей», в которых пропустил 26 мячей. На счету нидерландского футболиста лишь три «сухих матча».

После травмы место в воротах «Валенсии» занял 21-летний грузинский голкипер Георгий Марадашвили, перешедший в испанский клуб 1 января 2022 года из «Динамо» (Тбилиси) за 850 тысяч евро.

Через четыре дня, 20 февраля, «Валенсия» в центральном матче 25-го тура чемпионата Испании сыграет с каталонской «Барселоной». Встреча пройде в Валенсии на стадионе «Месталья».