Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM 20-летний бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто пообещал сбрить бороду, если санкт-петербургский клуб добьется победы в текущем розыгрыше Лиге Европы УЕФА.

Логотип «Зенита»

«Спасибо за такой теплый и радушный прием, который оказал мне Петербург, его жители и болельщики «Зенита». Сборы прошли замечательно. У нас был отличный тренировочный план. Хорошо подготовились, поработали, провели ряд контрольных встреч. Со всеми силами подходим к игре 17 февраля… Готов ли я сбрить бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы? Безусловно, я брею бороду, если это произойдет. Уверен, у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался в конце сезона без усов (про обещание Михаила Боярского», а я — без бороды», — приводит слова Юри Алберто официальный сайт клуба.

Юри Алберто стал игроком санкт-петербургского «Зенита» 30 января 2022 года, перейдя из бразильского клуба «Интернасьонал» за 25 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает центрфорварда в 12 миллионов евро. Соглашение Алберто с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенита» с «Бетисом» обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.