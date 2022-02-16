Москва, 16 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Начался прием заявок на участие в московском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». Об этом 15 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фотоконкурс «Планета Москва» Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой

Участвовать в этом мероприятии могут дети возрастом от семи до 15 лет, предварительно заполнившие электронную анкету. В 2022 году рисунки будут оценивать в восьми номинациях, среди которых есть две новые — «Москва Петра I» и «Жизнь внутри здания». Заявки будут приниматься до 25 апреля.

«Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в шесть раз. Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом — уже три тысячи. Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых они живут», — сказала Сергунина.