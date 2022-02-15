Рим, , 23:52 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 15 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе правительства Италии.

Марио Драги European Parliament

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Обе стороны отметили значимость решения задачи по поиску «устойчивого» выхода из сложившегося кризиса, при сохранении открытым «канала диалога с Москвой», сказано в пресс-релизе.

Кроме того, Драги заявил о поддержке Италией «территориальной целостности» Украины, отметили в пресс-службе.