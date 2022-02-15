Рим, , 23:46 — REGNUM Пространство для дипломатического решения «украинского кризиса» всё еще есть, заявил во вторник, 15 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Pietro Piupparco

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Дипломатические усилия «не должны останавливаться», это «единственное подлинное мирное оружие», которое может помочь избежать вооруженного конфликта, а решение, чтобы быть эффективным, должно быть «вписано» в общий план безопасности всей Европы, отметил Ди Майо.

Во вторник политик прибыл в Киев и провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 17 февраля Ди Майо должен прибыть в Москву, где состоится его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.