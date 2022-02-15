Москва, , 23:45 — REGNUM Просроченная задолженность российских потребителей природного газа в 2021 году сократилась на 5,9 млрд рублей, или на 3,3%, и в настоящее время составляет 172,5 млрд рублей. Об этом сообщается 15 февраля в Telegram-канале компании «Газпром».

Деньги за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На заседании совета директоров компании было отмечено, что долг перед «Газпромом» за минувший год сократили 62 российских региона.

«В абсолютных показателях наибольшее снижение обеспечено в Кемеровской, Московской и Самарской областях, Краснодарском крае и Пензенской области», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сокращение просроченной задолженности зафиксировано по большинству категорий потребителей, включая теплоснабжающие организации.

«Большую роль в укреплении платёжной дисциплины играет повышение удобства и прозрачности расчётов за счёт цифровых сервисов, предоставляемых «Газпромом». В 2021 году количество их пользователей выросло на 21,9%. Сбор платежей населения через интернет-сервисы увеличился на 45,4%», — отмечают в компании.

Сообщается, что совет директоров поручил правлению «Газпрома» продолжить работу по погашению задолженности за поставленный газ, а также «улучшению дисциплины газопотребления и взаимодействию с органами власти для совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в части оплаты за газ».