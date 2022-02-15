Москва, 15 февраля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Просроченная задолженность российских потребителей природного газа в 2021 году сократилась на 5,9 млрд рублей, или на 3,3%, и в настоящее время составляет 172,5 млрд рублей. Об этом сообщается 15 февраля в Telegram-канале компании «Газпром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

На заседании совета директоров компании было отмечено, что долг перед «Газпромом» за минувший год сократили 62 российских региона.

«В абсолютных показателях наибольшее снижение обеспечено в Кемеровской, Московской и Самарской областях, Краснодарском крае и Пензенской области», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сокращение просроченной задолженности зафиксировано по большинству категорий потребителей, включая теплоснабжающие организации.

«Большую роль в укреплении платёжной дисциплины играет повышение удобства и прозрачности расчётов за счёт цифровых сервисов, предоставляемых «Газпромом». В 2021 году количество их пользователей выросло на 21,9%. Сбор платежей населения через интернет-сервисы увеличился на 45,4%», — отмечают в компании.

Сообщается, что совет директоров поручил правлению «Газпрома» продолжить работу по погашению задолженности за поставленный газ, а также «улучшению дисциплины газопотребления и взаимодействию с органами власти для совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в части оплаты за газ».